Tahsin Tarhan PM'ye girdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılan 37. Olağan Kurultayı tamamlandı. Genel başkan seçiminin ardından 2. oturumda yapılan Parti Meclisi (PM) seçimlerinde 222 aday yarıştı. Kocaeli'den isimlerin de olduğu yarışta 52 kişilik Parti Meclisine girmeyi başaran Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan oldu.

TAHSİN TARHAN PM'YE GİRDİ

80 kişilik anahtar listede yer alan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan 671 oy alarak 26. sıradan seçildi. Kocaeli’den aday olan Ehlinaz Torun Kayabaşı 108 oyla 142. sırada bulunurken Ömer Kurtaş ise 67 oyla 160. sırada yer aldı. Öte yandan Antalya kontenjanından PM’ye aday olan ve Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesine giren, geçtiğimiz genel seçimlerde Kocaeli 6. Sıra milletvekili adayı olan Ebru Küçükaydın 119. sırada 161 delegenin oyunu aldı.

"BU BAŞARI SADECE BENİM DEĞİL"

Parti meclisine giren Tarhan, “Bu başarı sadece benim değil, öncelikle üyesinden İl Başkanına kadar partinin her kademesinde neferlik yapan tüm Kocaelili Parti emekçilerinindir. Bana güvendiler, ortak hedefler için birlikte siyaset yaptık. Ayrıca İstanbul’dan Artvin’e, İzmir’den Tunceli’ye, Ardahan’dan Edirne’ye kadar memleketimin dört bir köşesindeki delege kardeşlerimize teşekkür ederim. Gösterdikleri tavır ve kararlılıkla yeni bir tarih yazdılar. Partimizin yeni yönetim kadrolarını belirlediler” dedi.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Seçimlerin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal devlet çağrısına ve Türkiye’yi yeniden inşa edecek ilke ve tespitleri içeren “İkinci Yüzyıla Çağrı Bildirisi’ne değinen Tarhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurultayımızda sadece parti yöneticilerimizi belirlemedik, aynı zamanda delegelerimizin büyük desteğiyle yeniden genel başkanlığa seçilen sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı bildirgesi ışığında yol haritamızı da kamuoyuna ilan ettik. Liyakate dayalı bir kamu yönetimi, sosyal devlet, demokratik anayasa, demokratik seçim yasası ve siyasi partiler yasası, planlı ve sosyal adaleti gözeten güçlü ekonomi ile toplumsal barış başlıca hedeflerimiz arasında. Çok çalışacağız. Ayak basmadık yer, elini sıkmadığımız, dertlerini dinlemediğimiz vatandaş kalmayacak” diye belirtti.