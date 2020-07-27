27 Tem 2020 - 09:08- Gündem

2020 YKS sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS 2020 sonuçları bu sabah erişime açıldı. Üniversite adayları YKS sonuçları ile belli olan TYT, AYT ve YDT sonuçlarını ÖSYM sonuç görünteleme sayfasından TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyorlar.