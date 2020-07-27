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27 Tem 2020 - 09:30- Gündem G: 27 Tem 2020 - 14:12

Otobüs devrildi! 5 şehit 27 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 5 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

27 Tem 2020 - 09:30 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Kartal41 - şehitlerimze allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar ey akp zihniyeti ey milli savunma bakanı burnunun dibinde A. Menderes hava alanı karşı tarafta ercan havaalanı dururken manisadan mersine ordanda fribotla kıbrısa degermi bu kadar zahmete ne günahı vardı o mehmetciklerin ama fransadan feryat eden akp üyesi saglık bakanın hemşerisi olan zata özel ambulans ucak yollayan zihniyet bunun günahı sizlerin boynuna

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 12:21
02

Vatandaş - ALLAH rahmet eylesin mekanları cennet olsun ,yaralılarımıza şifa nasib etsin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 11:01
01

Babacan - Askerlerimizi kimlere emanet ediyoruz bu otobüs firmaları denetlenmiyormuş şöförler ne kadar tecrübeli baki esnasında belirli bir hız sınırı yolmuşum olaydan otobüs şöförü kadar nakil işini gerçekleştirenlerde suçludur

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 10:17
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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