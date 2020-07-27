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27 Tem 2020 - 09:38- Gündem G: 27 Tem 2020 - 12:09

Dünyada ikinci dalga paniği

Resmi verilere göre 16.4 milyondan fazla insana bulaşan ve 652 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü etkisini tekrar göstermeye başladı. Salgını "yenen" ülkelerden Çin, Avustralya ve İspanya'da vaka ve ölüm sayısının artması, "İkinci Covid-19 dalgası geliyor mu" tartışmalarının başlamasına sebep oldu.
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SÖZCÜ'nün haberine göre, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsü panik yaratmaya devam ediyor… Resmi verilere göre dünya çapında 16.4 milyondan fazla insanda tespit edilen corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 652 bini geçti. Bazı ülke ve bölgelerde normalleşme çabaları devam ederken korkutucu haber hiç beklenmeyen noktalardan geldi. Daha önce salgına sert müdahale eden ve normale dönmeye başlayan Çin, Avustralya ve İspanya gibi ülkelerde vaka ve ölüm sayısındaki artış uluslararası arenada panik yarattı.

Uluslararası kamuoyu ve uzmanlar, “Küresel bir ikinci dalga mı geliyor” sorusunu tartışmaya başlarken birçok uzman ve bilim insanı sosyal mesafe kurallarına geri dönülmesi ve işletmelerin tekrar kapatılması gerektiğini duyurdu.

NİSAN’DAN BERİ İLK KEZ TIRMANDI

Corona virüsü salgınının çıktığı ülke olarak bilinen ve salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Çin’de bugün 61 yeni corona virüsü vakası tespit edildi… Resmi verilere göre Nisan ayından beri en yüksek ikinci vaka sayısı olarak kayıtlara geçen bu verinin özellikle 3 farklı bölgedeki salgınlarla artış gösterdiği kaydedildi.

Vakaların 57’sinin ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesinde olduğunu açıklayan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 14 vakanın da ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning bölgesinde meydana geldiğini duyurdu. Çinli yetkililer 2 vakanın ise Kuzey Kore sınırında yer alan Jilin bölgesinde tespit edildiğini ve bu bölgede en son benzer bir olayın Mayıs ayının sonunda yaşandığı belirtildi.

Çin’de 14 Nisan’dan beri en yüksek vaka sayısı açıklanırken, o tarihte çoğu ülke dışından gelen 89 vaka tespit edilmişti. Çin’de bugün vaka sayısının artış göstermesiyle birlikte yetkililer testlerin artırılacağını duyurdu.

ÜLKE TARİHİNİN REKORU KIRILDI

Corona virüsü salgınını yendikten sonra özellikle Victoria eyaletinde tekrar hastalıkla mücadele eden Avustralya’da en korkunç gün yaşandı… Avustralya’da son 24 saat içerisinde 532 yeni vaka tespit edilirken 6 insanın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Salgının başladığı günden beri en yüksek vaka sayısını açıklayan Victoria eyaletinin valisi Daniel Andrews, “Semptom taşımasına rağmen işe gidip gelmeye devam eden çok sayıda insan görüyoruz. Bu durum bu şekilde devam edemez. Eğer böyle yapılırsa yasaklar daha uzun süre devam edecek ve bunu söylemekten rahatsızlık duyuyorum ama çok sayıda insan yaşamını yitirecek. Bir an önce test olun ve test sonuçları gelene kadar evinizde kalın” dedi.

Andrews son 24 saatte yaşamını yitiren 6 insanın 50-90 yaş aralığında olduğunu da vurguladı.

İSPANYA’DA YÜZDE 60 DAHA FAZLA

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya’da flaş bir iddia ortaya atıldı… İspanya’nın çok okunan gazetelerinden El Pais, ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının resmi rakam olan 28.432’den yüzde 60 daha fazla olabileceğini öne sürdü.

El Pais’nin haberinde resmi olarak corona virüsü teşhisi konuşan insanların kayıtlara geçtiği belirtilirken hiç test olmayan ve şüphe uyandırmayan hastaların kayıtlara geçmediğini de yazdı. Özellikle salgının başladığı günlerde test konusunda büyük sıkıntı yaşayan İspanya’daki ölüm istatistiklerini inceleyen El Pais muhabirleri, ülke genelinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 44.868 olduğunu yazdı.

Eğer bu veriler doğrulanırsa, İspanya Birleşik Krallık’ın ardından Avrupa’da Covid-19’a bağlı en çok ölümün gerçekleştiği ülke haline gelir.

Öte yandan İspanya’da vaka sayısının artış göstermesini gerekçe gösteren İngiltere’nin corona virüsü sebebiyle ülke giren turistlere karantina uygulayacağını açıklaması Londra-Madrid hattında gerilime sebep oldu. İspanyol yetkililer corona virüsünün kontrol altına alındığını öne sürerken, İngiltere uygulamadan vazgeçilmeyeceğini duyurdu.

TÜRKİYE’DE 927 YENİ VAKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan günlük ca kaybını ve vaka sayısını açıkladı. Güncel tabloya göre, Türkiye’de son bir gün içinde 927 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 226 bin 100'e yükseldi.

Corona virüsü nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, vefat edenlerin sayısı 5 bin 613 oldu.

Açıklanan verilerde dün 40 bin 16 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 572 bin 688’e ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 10 artarak 209 bin 487’ye yükseldiği açıklandı. Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısının bin 249, entübe edilen hasta sayısının ise 387 olduğu belirtildi.

27 Tem 2020 - 09:38 - Gündem

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