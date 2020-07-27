Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Tem 2020 - 09:57- Gündem G: 27 Tem 2020 - 15:43

Deprem uzmanından korkutan uyarı: Stres arttı

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi, Jeoloji Yüksek Mühendisi Osman Kendir Yalova’nın yerel yöneticilerini uyararak, “Marmara’da stres arttı. Yalova ve civarı, gerilmiş bir yayın üzerinde duruyor. Yalova’nın deprem master planı acilen yapılmalıdır” dedi.
mask

17 Ağustos Marmara Depremi'nde ağır kayıplar veren Yalova, beklenen İstanbul Depremi'nden de ciddi şekilde etkilenecek. Buna yönelik çalışmaların aciliyet kazandığı günümüzde çarpıcı bir uyarı da Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi, Jeoloji Yüksek Mühendisi Osman Kendir'den geldi. Kendir, Kuzey Anadolu fay bölgesinde artan strese dikkat çekerek ilde acilen bir deprem master planı hazırlanmasının önemine vurgu yaptı. Kendir açıklamasında, “Yalova, mekvii itibarı ile Kuzey Anadolu fay zonu (KAFZ) üzerinde ve tarih boyunca 100-250-500 yıllık periyotlar ile büyüklüğü Mw:7-7,5 ararsında değişen depremlerin oluştuğu bir alanda yer almaktadır. Bölgemizde özellikle, Marmara Bölgesi'nin batısında 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremleri (1999) sonrasında stres daha da artmıştır. Tarihî deprem kayıtlarına göre de, muhtemel depremin oluş zamanı öne çekilmiştir. Misal vermek gerekirse, Yalova ve civarı, gerilmiş bir yayın üzerinde durmaktadır ve bu yay kopma noktasındadır” dedi.

Öncelikli riskli alanların belirlenmesi ve yol haritasının çizilmesinin önemine işaret eden Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi, Jeoloji Yüksek Mühendisi Osman Kendir, “Anlaşılacağı üzere, aktif fay hatları ve etkin deprem bölgesi üzerinde yaşamaktayız. Yalova'nın yaklaşan deprem ve depremlerde (öncesi ve sonrasında) nasıl etkileneceği, neler yapılması gerektiği detaylı olarak incelenmeli ve bu yönde acilen planlama yapılması gerekmektedir. Marmara depremi sonrasında deprem yönetmelikleri defalarca yenilenmiş, kentsel dönüşüm yasaları ile şehirlerin dönüşümü hedeflenmiştir. Ancak bu yasa ve kanunlar çerçevesinde riskli alanlarımız, önceliklerimizin belirlenmesi ve bir yol haritasının oluşturulması gerekliliği ortada durmaktadır. Yol haritamızın belirlenmesi ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması, ancak ve ancak Deprem Master Planlarının yapılması ile mümkün olabilecektir” dedi.

"SORUMLULUK ALIN"

Bu kapsamda yerel yönetimleri sorumluluk almaya davet eden Kendir açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Deprem master planlarında mevcut yapı stokunun incelenmesi, durumlarının değerlendirilmesi, imar uygulamaları, hukukî boyutları, malî kaynak çalışmaları, eğitim ve sosyal faaliyetler ile afet ve risk yönetimin temel ilke ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Master planlarının, ülkemizde İstanbul ve İzmir'de örnekleri mevcut olup, bu planların birden fazla Üniversitenin bir arada çalışması ile Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, valilik, kurumlar, teşebbüsler ve sivil toplum kuruluşlarının iştirakiyle ve koordinasyonu ile sağlandığı görülmektedir. İstanbul Deprem Master Planı (İDMP) tarafından; kurum ve kuruluşlar arasındaki sorumlulukları, kararları ve yönetimleri belirleyen hususlar, sosyal mukavele olarak tanımlanmaktadır."

27 Tem 2020 - 09:57 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayi Sitesi’nde, köftecide çalışacak eleman aranıyor.

0532165 59 81

Hurda gazete satılır

Hurda gazete satılır

0532 643 01 81

KÖZDEN CAFE UNLU MAMÜLLERİ

İZMİT’TE İKAMET EDEN BAY - BAYAN, TECRÜBELİ GARSONLAR ARANMAKTADIR. Başvurular şahsen yapılacaktır.

0541 255 41 41

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

ELEMAN ARANIYOR

Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.

0541 273 71 16

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı mask
Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı
Modern mezbahalarda kurban kesimi için son gün mask
Modern mezbahalarda kurban kesimi için son gün
Öğrencilere 'Tercih Ağı' kolaylığı mask
Öğrencilere 'Tercih Ağı' kolaylığı
188 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı mask
188 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Diriliş Gençlik Kampları’nda sosyal mesafeli yaz kampları başladı mask
Diriliş Gençlik Kampları’nda sosyal mesafeli yaz kampları başladı
Başiskele'de şanslı çocukların çömlek deneyimi mask
Başiskele'de şanslı çocukların çömlek deneyimi
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
12 yaşında yatağa mahkum oldu mask
12 yaşında yatağa mahkum oldu
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Bakan Koca Kocaeli’nin durumunu açıkladı! mask
Bakan Koca Kocaeli’nin durumunu açıkladı!
Darıca’da 2 bina karantinaya alındı mask
Darıca’da 2 bina karantinaya alındı
Kandıra sahilleri tatilcilerle dolup taştı mask
Kandıra sahilleri tatilcilerle dolup taştı
Gebze’deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor mask
Gebze’deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor

GALERİ

3 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı mask
3 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı
Yolcu otobüsünde yangın çıktı! mask
Yolcu otobüsünde yangın çıktı!
CHP Kocaeli oy verme işlemini tamamladı mask
CHP Kocaeli oy verme işlemini tamamladı
9 ayda 100 kilo veren Hakan için, 5 milyon adım attılar mask
9 ayda 100 kilo veren Hakan için, 5 milyon adım attılar
Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk namaz mask
Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk namaz
FETÖ'den aranan başkomiser teslim oldu mask
FETÖ'den aranan başkomiser teslim oldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL