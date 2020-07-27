Yaralı kurtarılmıştı, hastanede yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre 16 Temmuz 2017 Pazar günü meydana gelen olayda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi taşıyan şişme bot, belirlenemeyen nedenle İzmit Körfezi Seka Park açıklarında alabora olmuştu. Olay esnasında rotasında giden bir deniz otobüsü durumu fark ederek hemen durdu. Deniz Otobüsünde çalışan bir personel yardım için denize atlayarak boğulmak üzeri olan bir şahsı son anda kurtardı. Balık tutmak amacıyla bindikleri şişme bottaki ikisi çocuk 4 kişi,ekipler ve vatandaşlar tarafından denizden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

CESEDİ 2 HAFTA SONRA BULUNMUŞTU

Denizden son anda çıkartılan Şerafettin Büyükyaşar (33) sevk edildiği Seka Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, sağlık durumu ağır olan oğlu 5 yaşındaki Veysel Büyükyaşar da yoğun bakıma alınmıştı. Sedat Uzel, Emre Kırlangıç ise tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilmişti. Denizde kaybolan Hakan Uzel'n cesedi ise Yalova'nın Altınova sahilinde 2 Ağustos 2017 günü bulunmuştu.Olaydan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki Sedat Uzel ile 27 yaşındaki Emre Kırlangıç bir süre sonra taburcu edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmit Serdar Mahallesinde ikamet eden merhum Şerafettin Büyükyaşar ile Müjde Büyükyaşar çiftinin 2 çocuğundan biri olan Veysel Büyükyaşar (8) yaklaşık 3 yıldır tedavi görüyordu. Büyükyaşar, sürdürdüğü yaşam mücadelesini son olarak tedavi gördüğü Gebze’deki hastanede kaybetti. Veysel’in acı haberi akrabalarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Veysel Büyükyaşar'ın cenazesi Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçtepeler Mezarlığında toprağa verildi.