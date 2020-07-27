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27 Tem 2020 - 10:31- Gündem G: 27 Tem 2020 - 11:30

Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre Karamürsel, Kartepe, Gebze, İzmit ve Darıca ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak
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SEDAŞ tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün (27 Temmuz Pazartesi) tarihlerinde Karamürsel, Gebze, İzmit ve Darıca ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Saatler sürecek kesintilerle ilgili SEDAŞ tarafından uyarıda bulunuldu.

DARICA 14.00-17.00 SAATLERİ ARASI

ABDİ İPEKÇİ MAH., 1549. SK. 1554/1. SK. ETHEM BEY CD. İSTASYON CD. TR10258 D KOLU

KARAMÜRSEL 16.00-16.30 SAATLERİ ARASI

4 KÖYÜ, MUAZZEZ ARUOBA SK. 4 MAH., KARADENİZ SK. ORMAN SK. EREĞLİ MAH., CEVHER SK. GÜDELER GÜDELER SK. SUNNİBABA SK. KARAAHMETLİ MAH., OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK KARAPINAR KÖYÜ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER TEPE MEVKİİ KÜME EVLER ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER KARAPINAR MAH., KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK TEPE MEVKİİ TEPE MEVKİİ KÜME EVLER ÇAYIR MEVKİİ ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER KAYACIK KÖYÜ, AGAH EFENDİ SK. KAYACIK MAH., 208. CD. İZZET AÇIKBAŞ SK. NUSRETİYE KÖYÜ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER NUSRETİYE MAH., NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK OSMANİYE KÖYÜ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER OSMANİYE MAH., BALABAN MEVKİİ BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER SUNNİ BABA SUNNİ BABA SK UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER YUKARI MEVKİİ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER PAZARKÖY MAH., 202. CD KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER SAFİYE MAH., SAFİYE MERKEZ MEVKİİ SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL SULUDERE KÖYÜ, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SULUDERE MAH., SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER TEPEKÖY MAH., ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK ULAŞLI MAH., DOLAYLAR MEVKİİ SK. ÇAMÇUKUR KÖYÜ , DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER ÇAMÇUKUR MAH., DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ. KARAMÜRSEL 09.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK MAHALLELER EREĞLİ MAH., CEVHER SK. GÜDELER GÜDELER SK. SUNNİBABA SK. NUSRETİYE KÖYÜ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER NUSRETİYE MAH. , NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK OSMANİYE KÖYÜ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER OSMANİYE MAH., BALABAN MEVKİİ BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER SUNNİ BABA SUNNİ BABA SK UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER YUKARI MEVKİİ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER TEPEKÖY MAH., ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK ULAŞLI MAH., DOLAYLAR MEVKİİ SK.

GEBZE 14.30-16.30 SAATLERİ ARASI

İSTASYON MAH., 1462. SK. 1467. SK. 1468. SK. 1468/1. SK. 1469. SK. 1470. SK. 1470/1. SK. 1471. SK. 1472. SK. 1473. SK. 1474. SK. 1474/1. SK. 1475. SK. 1476. SK. 1477. SK. 1477/1. SK. 1478. SK. 1479. SK. 1480. SK. BİRLİK CD. D-100 KARAYOLU CD. ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD. GÜNEY YANYOL CD. POLATKAN CD. DM10308 GH6329 09.30-12.30 saatleri arası OSMAN YILMAZ MAH. , 607/1. SK. 608/5. SK. 629/1. SK. 629/2. SK. 629/4. SK. 630. SK. 631. SK. 632. SK. 632/1. SK. 633. SK. 633/1. SK. 633/2. SK. 634. SK. 634/1. SK. 634/2. SK. 634/4. SK. 634/5. SK. 635. SK. 635/1. SK. 636. SK. 637. SK. 638. SK. 639. SK. 639/1. SK. MEHMET AKİF ERSOY CD. İSTANBUL CD. İSTASYON CD.

İZMİT 09.00-17.00 SAATLERİ ARASI

HAKANİYE MAH., HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER KAYNARCA KÖYÜ, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER KAYNARCA MAH., ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER ŞENTEPE MEVKİİ ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER KULMAHMUT KÖYÜ, AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER KULMAHMUT MAH., AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER SÜVERLER KÖYÜ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SÜVERLER MAH., SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ÇAĞIRGAN KÖYÜ, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER

27 Tem 2020 - 10:31 - Gündem

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