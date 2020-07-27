İzmit’te sanat kazanacak

Sanata ve gençlere verdiği önemle ön plana çıkan İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in önderliğinde ‘İzmit Kent Tiyatrosu’ adıyla ücretsiz eğitim kursu başladı. Özel yetenek sınavına hazırlanan öğrenciler, ücretsiz eğitim alarak belediyecilikte bir ilki gözlemliyor. Diksiyon eğitiminden sahne hazırlığına, genel kültür, dans, ses ve şan eğitimi gibi birçok bölümde alanında uzman eğitmenlerle ders gören öğrenciler yeteneklerini geliştiriyor.
GÖNÜL RAHATLIĞIYLA
İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in sanata ve gençlere verdiği önemi bilen tüm öğrenciler gönül rahatlığıyla kurslara katılarak, sınavlara yönelik eğitimler alıyor. Açılan ücretsiz kurs nedeniyle Başkan Hürriyet’e teşekkür eden kursiyerler, sunulan bu imkân nedeniyle çok mutlu olduklarını belirttiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.