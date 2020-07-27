Köy yollarına kaldırım imalatı

Cadde ve sokaklarda yayaların, güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesi için kaldırımların bulunması önem taşıyor. Şehir merkezlerinde inşa ettiği kaldırımlar ile yayaların hareket alanını arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda da kaldırım imalatları yapıyor. Bu doğrultuda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri İzmit ilçesi Akmeşe Köyü ana yolunda kaldırım imalatı gerçekleştirdi.
400 METRE BETON KALDIRIM
Çalışma kapsamında Akmeşe Köyü ana yolunda karşılıklı olarak toplam 400 metre kaldırım imalatı yapıldı. Kaldırım imalatında süpürgeli beton malzeme kullanıldı. Ayrıca kaldırımların daha sağlam olması için betonun içerisine demir malzeme döşendi.
YAYA GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ
Araçlar için yolların konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki vatandaşların da can güvenliği için yol kenarlarına kaldırım inşasını her geçen gün fazlalaştırıyor. Yol kenarlarındaki kaldırımlar, yayaların güvenli ve rahat bir şekilde yürümesini sağlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.