Başiskele’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi’nin Kovid-19 salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk andan itibaren toplum sağlığının korunmasına yönelik yürüttüğü hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürüyor. Koronavirüs Salgını sürecinde Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde başarılı çalışmalara imza atarak Koronavirüs’e ilçede geçit vermeyen Başiskele Belediyesi, Kontrollü Sosyal Hayata geçen ülkemizde rehavete kapılmadan dezenfekte ve temizlik çalışmalarını ortak kullanım alanlarında gerçekleştiriyor. Belediye dezenfekte ekipleri son olarak ilçedeki sağlık ocaklarını, aile sağlık merkezlerini periyodik olarak dezenfekte ediyor. Sağlık çalışanlarının ve muayeneye gelen vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda merkezlerden faydalanabilmeleri için ortak kullanım alanları, koridorlar ve lavabolar, ekipler tarafından tek tek dezenfekte ediliyor.

PARKLARDA DA SÜREKLİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Çocukların ve ailelerin yaz aylarında yoğun olarak kullandığı park ve bahçeler de Başiskele Belediyesi tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Koronavirüs Salgını sonrası normalleşme ile birlikte sokağa çıkan çocuklar için düzenli bir şekilde parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması yapan belediye dezenfekte ekipleri, ilçedeki tüm park ve bahçelerdeki çocuk oyun alanlarını, oturma gruplarını, kamelyaları, çocukların ve vatandaşların dokunabileceği her alanı büyük bir titizlikle özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte ederek toplum sağlığını korunmasına katkı sunuyor.