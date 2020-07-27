Kocaman, işçilerle birlikte parke döşedi

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu yama ve İbrikdere Mahallesi 19. sokak parke çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerinden bilgi aldı.
BOZULAN YERLERE MÜDAHALE
Kartepe Belediyesi ekipleri, Maşukiye Sapanca Yolu’nda yapılan alt yapı çalışmaları sonrasında bozulan yerler ile İbrikdere Mahallesi 19. sokak da parke onarımı yapılarak yeniden kullanıma hazır hale getirdiler.
TECRÜBE YETENEK ÖNEMLİ
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve parke taşı döşemeyi de deneyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepe Belediyesi olarak ilçe genelinde hizmetlerimizin Covid-19 normalleşme süreci ile birlikte hızlanarak devam ediyor. Bir taraftan yeni yatırımlarımıza başlarken diğer taraftan yarım kalanları tamamlıyor ve alt yapı sırasında bozulan yerlerimizin revizyonunu yaparak halkımıza sunuyoruz. İşçi kardeşlerimiz yaz-kış onlarla birlikte parke döşemeyi denedim. Her işte olduğu gibi başarılı ve hızlı olabilmek için tecrübenin ve yeteneğin çok önemli olduğunu gördüm. Tüm işçilerimize çalışmalarında kolaylık ve bereket diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.