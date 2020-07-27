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27 Tem 2020 - 11:01- Ekonomi G: 27 Tem 2020 - 11:03

Zorlu Grubu, “Kurumsal Esenlik Programı” Birlikte İyiyiz’i hayata geçirdi

Zorlu Grubu, “Birlikte İyiyiz” kurumsal esenlik programı ile çalışanı ve aile üyelerine fiziksel ve psikolojik alanda birçok destek sunuyor. Program kapsamında sunulan platform üzerinden çalışanlar, alanında uzman psikolog, spor eğitmeni ve diyetisyenlerden destek alabiliyor. Aynı zamanda zorludabirlikteiyiyiz web sitesi üzerinden beslenme ve sağlık, kişisel gelişim, ebeveyn & çocuk, iyi uyku, ilişkiler gibi konularda çeşitli güncel içeriklere ulaşabiliyor.

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Zorlu Grubu sürdürülebilir bir "iyi yaşam" programı kapsamında kurumsal wellbeing (esenlik) markası Actifit ile "Birlikte İyiyiz" platformunu hayata geçirdi. Çalışanlar ve aile üyelerini kapsayan "Birlikte İyiyiz" programı; uzman desteği, yarışmalar, içerikler, seminerler ve etkinlikleri Zorlu Grubuna özel bir platformda bir araya getiriyor. Bugünlerde çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz konulara odaklanan “Birlikte İyiyiz” kurumsal esenlik programı, Zorlu Grubu çalışanının ve ailelerinin psikolojik ve fiziksel olarak kaliteli bir yaşam sürmesini amaçlıyor.Program kapsamında özel telefon hattı, mobil uygulama Wellbees ve online platform zorludabirlikteiyiyiz web sitesi üzerinden uzman psikolog, spor eğitmeni ve diyetisyenlere danışmak mümkün. Aynı zamanda mobil uygulama “Wellbees” üzerinden de kaygı yönetimi, sağlıklı yaşam, spor, çocuk psikolojisi, kişisel gelişim konularında zengin içeriklere ulaşılıyor.

“Çalışanlarımıza hayatı kolaylaştıran, sağlıklarını güçlendiren hizmetler sunmak için çalışıyoruz.”

Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya programla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Çalışmalarına daha önceden başladığımız programımızı, içinden geçtiğimiz COVID-19 günlerinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak herkese iyi geleceğine inandığımız için hızlıca uygulamaya aldık. “Birlikte İyiyiz kurumsal esenlik programımız çalışanlarımızın ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Oluşturduğumuz iyi yaşam platformumuz aracılığıyla mesafeleri göz ardı ederek herkese aynı anda ulaşabilmenin rahatlığını yaşıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızdan hayata geçirdiğimiz bu platformla ilgili olarak olumlu dönüşler alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Her zaman öncelikli amacımız, tüm çalışma arkadaşlarımıza aynı özen ve faydayı gözeterek eşit fırsatlar sunmak ve hem bu dönemde hem de daha iyi olacağımız önümüzdeki dönemlerde “birlikte iyi” olduğumuzu hissettirmek. Zorlu Grubu İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı olarak çalışanlarımızın ihtiyaçlarını dinleyerek, onların hayatlarını birlikte daha iyi kılmaya devam edeceğiz.

Zengin içerikli destek programı

Birlikte İyiyiz programı kapsamında, Zorlu Grubu çalışanları ve aileleri Zorlu Grubuna özel olarak tasarlanmış danışma hattını arayarak uzman psikolog, spor eğitmeni ve diyetisyenlerden görüş alabiliyor. Bu hattan sağlıklı beslenme, çocuk psikolojisi, stres yönetimi, zaman yönetimi, kaygı ve endişe ile başa çıkma, kişisel gelişim ve daha birçok konuda bilgi ve danışmanlık desteği sağlanıyor. Aynı zamanda sağlıklı beslenme konusunda merak edilen her konu uzman bir diyetisyene sorulabiliyor ve kişiye özel tasarlanan spor programları sayesinde sağlıklı yaşam bir paket olarak sunulmuş oluyor.

zorludabirlikteiyiyiz web sitesi üzerinden de beslenme & sağlık, kişisel gelişim, ebeveyn & çocuk, iyi uyku, ilişkiler gibi çok farklı konularda çeşitli güncel içeriklere ulaşabiliyor.

“Wellbees” çalışanlara hayatın renklerini gösteriyor, iç iletişimi güçlendiriyor

Yüklenmesi ve katılımı çok kolay olan mobil uygulama “Wellbees” sayesinde ise beslenme, kaygı yönetimi, sağlıklı yaşam, spor, çocuk psikolojisi, kişisel gelişim konularında tavsiyelere erişmek mümkün oluyor. Seyahat, kültür- sanat gibi alanlarda renkli içeriklere erişiliyor. Ayrıca çalışanlar birbirleriyle iletişimlerini arttırmaya yönelik meydan okuma ve etkinlik paylaşma gibi aktiviteler yapıyorlar.

27 Tem 2020 - 11:01 - Ekonomi

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