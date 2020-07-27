Körfez ve Kartepe’de açık havada yaz konseri

Körfez Tütünçiflik Kültür Merkezi Bahçesinde ve Kartepe Eşme sahilinde düzenlenen açık hava konserinde, Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu, pop, halk müziği, sanat müziği, rock ve caz gibi farklı müzik dallarından repertuvarlarıyla sergiledikleri sahne performansı izleyiciler tarafından beğeniyle dinlendi. Açık hava yaz konserinde söyledikleri şarkılarla göz dolduran, izleyicilerin kulaklarının pasını silen Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu, Körfez ve Kartepelilere müzik keyfi yaşattı.

KOCAELİ POPÜLER MÜZİK TOPLULUĞU

Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu’nun şefliğini Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı mezunu olan müzisyen Nazmi Taşdı yapıyor. Şef yardımcılığını Polat Akbulut’un üstlendiği topluluğunun kurucusu ise Necati Taşdelenoğlu. İzmitli müzisyenlerden oluşan topluluk bateri, basgitar, elektro ve klasik gitar, saksafon, keman, perküsyon, klarnet ve tef enstrümanları çalan müzisyenlerden oluşuyor. Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu’nun solistleri ise Ayşegül Özer İnanç, Ayşe Çimen Ot, Eda Acar ve Kerem Parmakelli.

28 TEMMUZDA ÇAYIROVADA

Kontrollü sosyal hayatla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleriyle nefes alma, eğlenme, müzik dinleme fırsatı bulan vatandaşlar. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bir etkinlikte eğlenme, müzik dinleme fırsatı buldu. İzmit, Gölcük, Körfez, Kartepe İlçelerinin ardından 28 Temmuz Salı saat 19.00’da Çayırova Akse Mahallesi Çağdaşkent Sosyal Tesisleri yanında düzenlenecek konserde Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu Çayırovalılarla buluşacak.