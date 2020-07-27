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27 Tem 2020 - 11:28- Siyaset G: 27 Tem 2020 - 15:47

Yıldızlı: Tarhan’ın PM’de olması Kocaeli’nin ortak hareketiyle oldu

CHP 37. Olağan Kurultayı hakkında konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı, PM Üyesi seçilen Tahsin Tarhan ile ilgili olarak, “Tahsin vekilimizin PM’ye girmesi Kocaeli için büyük bir kazanımdır. Bu kazanım, Kocaeli örgütünün ortak hareketiyle gerçekleşti. Herkesin katkısıyla oldu” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Kurultayında 222 kişinin aday olduğu 52 kişilik Parti Meclisi’ne (PM) 671 oy ile 26 sıradan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan girdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan 80 kişilik anahtar listede yer alan Tarhan PM Üyesi olurken, diğer adaylar Ehlinaz Torun Kayabaşı ve Ömer Kurtaş ise giremedi. Kayabaşı 108 oy ile 142. sırada yer alırken, 67 oyla Kurtaş 160. sırada yer aldı. Genel seçimlerde Kocaeli’de aday olan Ebru Küçükaydın ise 161 delegenin oyunu aldı.

“HERKESİN KATKISIYLA OLDU”

Kurultay sürecinden bahseden CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, PM’ye ve kurullara Kocaeli’den bir isim sokmakta zorlandıklarını belirterek, “Genel başkanımız il başkanlarıyla yaptığı toplantıda PM için milletvekili olmayan illere ağırlık verilmesini istedi. Birçok il örgütüyle ciddi koordinasyonumuz oldu” dedi. Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın PM’ye girmesi hakkında da konuşan Yıldızlı, “Tahsin vekilimizin PM’ye girmesi Kocaeli için büyük bir kazanımdır. Bu kazanım, Kocaeli örgütünün ortak hareketiyle gerçekleşti. Herkesin katkısıyla oldu” ifadelerinde bulundu.

“ÇOK BASTIRDIK”

YDK’ya aday olan önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın adaylığıyla ilgili de konuşan Yıldızlı, “Cengiz Sarıbay’ın emeği ortada. Kimseye küsmeden partiye yıllarca emek verdi. Kongrede gerçekten Sarıbay için çok bastırdık ancak TBMM Başkanvekili ve PM üyesi Kocaeli’den olunca bir kişiyi kaldırmaz yaklaşımı oldu. Sarıbay’a tüm il örgütlerinin ve genel merkezin büyük saygısı var. Ancak genel başkanın kararı bu yönde olmadı” dedi.

27 Tem 2020 - 11:28 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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