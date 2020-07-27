Sarıbay: İsteseydim genel başkanı bizzat arardım

CHP 37. Olağan Kurultayı öncesinde Yüksek Disiplin Kurulu’na aday olduğunu duyuran önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer almadığı takdirde adaylıktan çekileceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesinde Kocaeli’den sadece Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yer aldı.

“BENİ KIRMAZDI”

Sarıbay konuyla ilgili olarak genel başkanının kararı böyle takdir gördüğünü belirterek, “YDK’ya illa gireceğim diye bir hırsım yoktu. Öyle bir düşüncem olması takdirde genel başkanı bizzat arayarak söylerdim. Ancak aramadım. Arasaydım da beni kırmazdı diye düşünüyorum. Partimizin bu yönde bir ihtiyacı olsaydı beni ararlardı. Aramadıklarına göre demek ki öyle bir ihtiyaçları olmadı” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN KÜSMEM”

“Hiçbir zaman partime küsmem” diyen Sarıbay, “Benim YDK üyeliğine ihtiyacım yok. Bağımsız aday olup listeyi delmem bana yakışmazdı ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na muhalefet yapıyor algısı olurdu. Ben ne görev verilirse onu yapmaya her zaman hazırım. Hiçbir zaman partime kırılmam, kızmam ve küsmem. YDK’ya girip girmemen gerçekten hiç önemli değil. Ben bu partinin ferdiyim, her koşulda elimi taşın altına koyarım” ifadelerinde bulundu.