Deva Partisi il yönetimi oluşturuldu 

Deva Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç ve kurucular kurulu 41 kişilik Kocaeli İl yönetimine girecek isimleri belirledi. Oluşturulan liste cuma günü parti genel merkezine gönderildi. Genel Başkan Ali Babacan’ın olurundan sonra liste kamuoyu ile paylaşılacak. İl yönetiminin yüzde 50’si siyasete yeni giren isimlerle oluşturuldu. Diğer yüzde elli ise farklı partilerin temsilcilerinden oluşuyor. Liste oluşturulurken dikkat edilen diğer bir ayrıntı ise genç ve kadın kotalarına riayet edilmesi. Genel merkez, Kocaeli listesini en geç çarşamba gününe kadar açıklayacak. Listenin açıklanmasının ardından Deva Partisi Kocaeli İl Başkanlığı bir tanıtım programı düzenleyecek.