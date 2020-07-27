Kuyumcular şaşkın!

Son zamanlarda yatırımda en güvenli liman olarak görünen ve sürekli değerlenen altın, tüm zamanların rekorunu kırdı. Kuyumcular tarafından her ne kadar artışı ön görülse de, altında bu sabah yaşanan artış adeta tavan yaptı. Altındaki artış her ne kadar en yüksek orana ulaşsa da, yatırımcısı bu defa kuyumculara gidip bozdurmak yerine beklemeyi tercih etti.
ALTIN GÜVENLİ LİMAN
Konu ile ilgili bilgi aldığımız Safir Kuyumculuk sahibi Muharrem Boztürk, “25 yıldır bu işi yapıyorum. Son zamanlar artan altının bir süre daha artmayı sürdüreceğinden emindik. Yani artışı ön görebiliyorduk. Altın Cuma gününü 415,82 den kapadı. Fakat bu sabah 428,1 i gördü. Evet, kısmen de olsa altında artış bekliyorduk. hatta orta ve uzun vadede 450,500 bantlarını göreceğiz. Fakat bizi şaşırtan, normalde altın arttığında kuyumculara akın edilir insanlar altın bozdururdu. Fakat şuan kimse altın bozdurmuyor. Aksine vatandaşlarımız altın alıyor. Türkiye'de altının güvenilir liman olduğunu artık herkes biliyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek - TL. DEN BAŞKA HER ŞEY YÜKSELİYOR .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.