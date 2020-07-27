Kuyumcular şaşkın!

Son zamanlarda yatırımda en güvenli liman olarak görünen ve sürekli değerlenen altın, tüm zamanların rekorunu kırdı. Kuyumcular tarafından her ne kadar artışı ön görülse de, altında bu sabah yaşanan artış adeta tavan yaptı. Altındaki artış her ne kadar en yüksek orana ulaşsa da, yatırımcısı bu defa kuyumculara gidip bozdurmak yerine beklemeyi tercih etti.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN

Konu ile ilgili bilgi aldığımız Safir Kuyumculuk sahibi Muharrem Boztürk, “25 yıldır bu işi yapıyorum. Son zamanlar artan altının bir süre daha artmayı sürdüreceğinden emindik. Yani artışı ön görebiliyorduk. Altın Cuma gününü 415,82 den kapadı. Fakat bu sabah 428,1 i gördü. Evet, kısmen de olsa altında artış bekliyorduk. hatta orta ve uzun vadede 450,500 bantlarını göreceğiz. Fakat bizi şaşırtan, normalde altın arttığında kuyumculara akın edilir insanlar altın bozdururdu. Fakat şuan kimse altın bozdurmuyor. Aksine vatandaşlarımız altın alıyor. Türkiye'de altının güvenilir liman olduğunu artık herkes biliyor” dedi.