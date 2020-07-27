Haftalık uyuşturucu raporu: 60 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 20 Temmuz – 26 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 374 kilogram eroin, 482 gram esrar, 382 gram sentetik uyuşturucu, 38 gram metamfetamin, 14 adet uyuşturucu hap, 39 adet sentetik ecza, 129 adet kenevir, 1 gram skunk, 1 adet tabanca, 9 adet mermi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL para ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 881 kök kenevir ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Düzenlenen 44 ayrı olayda toplam 60 şahsa adli işlem başlatılırken şüphelilerden 17’si tutuklandığı, 43 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.