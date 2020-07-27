TIR şoförü yolu kapattı! Kimsenin sesi çıkmadı

İki gidiş iki geliş olarak kullanılan Tüpraş yolu Yarımca giriş güzergahında yasak olmasına rağmen sağlı sollu TIR parkları yapılıyor. Bazı sürücüleri bu durum bile kesmiyor ve ikinci sıraya TIR park ederek şeridi tamamen kapatıyor. Benzer bir olay bugün sabah saatlerinde trafiğin en yoğun diliminde yaşandı. Limana girebilmek için sıra bekleyen TIR şoförü aracının ikinci sıraya bırakıp, yolu kapattı ve aracını terk etti. Bu güzergahı kullanmak zorunda kalan diğer araçlar ise ters şeride girerek yollarına devam edebildi. Akıllara durgunluk veren bu ihmal olası bir kazaya davetiye çıkarttı.