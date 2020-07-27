İzmitli Yunus Emre CHP Bilim Kurulu'nda

2018 yılından beri gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürüten İzmitli Doç. Dr Yunus Emre, hafta sonu yapılan kurultayda PM üyeliğine seçildi. Daha sonra bilim kurulu üyeliği için 12 kişiyle birlikte aday oldu. Burada 1021 oy alarak en yüksek oyla bilim kurulu üyesi oldu. Üniversite yıllarına kadar İzmit Yeni Mahalle’de oturan Doç. Dr. Yunus Emre, Körfez Vergi Dairesi’nden emekli Merhum Şahin Emre ve SEKA Emeklisi Şengül Emre’nin çocukları.

Doç. Dr. Yunus Emre kimdir?

1982 İzmit'de doğdu. Babasının adı Şahin, annesinin adı Şengül'dür. Bakırköy İlçe ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı ardından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde tamamlayan Doç. Dr Yunus Emre İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi öğretim üyesi olarak çalıştı. CHP Tarihi ve sosyal demokrasi üzerine Türkiye’de ve yurtdışında birçok kitabı ve makalesi yayımlandı. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Üyesidir. 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan CHP 36. Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi. 27. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Yunus Emre, TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi(AKPM) üyesidir. Çok iyi derece İngilizce bilen Yunus Emre evli ve bir kız çocuğu babasıdır.