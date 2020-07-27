İzmitli Yunus Emre CHP Bilim Kurulu'nda

2018 yılından beri gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürüten İzmitli Doç. Dr Yunus Emre, hafta sonu yapılan kurultayda PM üyeliğine seçildi. Daha sonra bilim kurulu üyeliği için 12 kişiyle birlikte aday oldu. Burada 1021 oy alarak en yüksek oyla bilim kurulu üyesi oldu. Üniversite yıllarına kadar İzmit Yeni Mahalle’de oturan Doç. Dr. Yunus Emre, Körfez Vergi Dairesi’nden emekli Merhum Şahin Emre ve SEKA Emeklisi Şengül Emre’nin çocukları.
Doç. Dr. Yunus Emre kimdir?
1982 İzmit'de doğdu. Babasının adı Şahin, annesinin adı Şengül'dür. Bakırköy İlçe ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı ardından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde tamamlayan Doç. Dr Yunus Emre İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi öğretim üyesi olarak çalıştı. CHP Tarihi ve sosyal demokrasi üzerine Türkiye’de ve yurtdışında birçok kitabı ve makalesi yayımlandı. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Üyesidir. 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan CHP 36. Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi. 27. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Yunus Emre, TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi(AKPM) üyesidir. Çok iyi derece İngilizce bilen Yunus Emre evli ve bir kız çocuğu babasıdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Murat - chp ve bilim kurulu hadi bee
Kartal41 - evet aslında akp ruşvet yolsuzluk feto fabrikalrı peşgeş cekme yabancıya toprak satma kurulu başkanımı olsaydı
erol demirbek - BAŞARILAR DİLERİM . SEÇİMLERDE HİLELERE BİR TEDBİR ALINIZ .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.