Kardeş Adana Demirspor ve K.Gümrük Süper Lig’in kapısında

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final maçında, Akhisarpor’ıc deplasmanda 3-3’ün rövanşında 1-0 yenen ezeli rakibimiz Fatih Karagümrük, finale yükseldi. Kardeş ekibimiz ardana ODemirspor ise Bursaspor’u devirerek adını finale yazdıran diğer takım oldu. TFF 1. Lig’in Play-Off Yarı Final rövanş Akhisarspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. İlk maçta 3-3 berabere kaldığı rakibini 1-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi adını finale yazdırdı. 72. dakikada Darri’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sabo’nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
FİNAL, FATİH KARAGÜMRÜK İLE ADANA DEMİRSPOR ARASINDA…
TFF 1.Lig'de plaf-off yarı final rövanş maçlarının ardından finalin adı belli oldu. Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük. Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselmek için play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında Adana Demirspor 0-0'ın rövanşında Bursaspor'u konuk etti. Adana ekibi maçtan 4-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu. Adana Demirspor'un golleri 55. dakikada Erken Zengin (penaltı), 78. dakikada Joher Rassoul, 88'de Berk Yıldız ve 90+7'de Mehmet Akyüz'den geldi. Bursaspor'un maçtaki tek golünü Serdar Özkan penaltıdan kaydetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.