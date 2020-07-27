Kardeş Adana Demirspor ve K.Gümrük Süper Lig’in kapısında

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final maçında, Akhisarpor’ıc deplasmanda 3-3’ün rövanşında 1-0 yenen ezeli rakibimiz Fatih Karagümrük, finale yükseldi. Kardeş ekibimiz ardana ODemirspor ise Bursaspor’u devirerek adını finale yazdıran diğer takım oldu. TFF 1. Lig’in Play-Off Yarı Final rövanş Akhisarspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. İlk maçta 3-3 berabere kaldığı rakibini 1-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi adını finale yazdırdı. 72. dakikada Darri’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sabo’nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

FİNAL, FATİH KARAGÜMRÜK İLE ADANA DEMİRSPOR ARASINDA…

TFF 1.Lig'de plaf-off yarı final rövanş maçlarının ardından finalin adı belli oldu. Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük. Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselmek için play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında Adana Demirspor 0-0'ın rövanşında Bursaspor'u konuk etti. Adana ekibi maçtan 4-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu. Adana Demirspor'un golleri 55. dakikada Erken Zengin (penaltı), 78. dakikada Joher Rassoul, 88'de Berk Yıldız ve 90+7'de Mehmet Akyüz'den geldi. Bursaspor'un maçtaki tek golünü Serdar Özkan penaltıdan kaydetti.