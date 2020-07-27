Kandıra yüzme havuzu inşaatı bitiyor

Kandıra’da yüzme sporunun gelişmesi ve sporcularını yetişmesi için yapılan yüzme havuzu, Çarşı Mahallesi’ne inşa ediliyor. 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun yapısal çelik montajı tamamlandı. Bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edilen yapının yapısal çelikte boya imalatına başlanacak. Çatı membranlı panel montajına da başlayacak olan ekipler, elektrik tesisatı borulama ve mekanik tesisat işlerine devam ediyor.

HAVUZLAR ÇOĞALIYOR

Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile kentteki yarı olimpik yüzme havuzu sayısı artacak. Körfez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 2015 yılından bu yana hizmet verirken Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da yeni hizmete giren tesisler arasında yer alıyor. Karamürsel, Kartepe ve Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatları da devam ediyor. Olimpik Yüzme Havuzu ise Gebze şehir merkezindeki hizmet veriyor.