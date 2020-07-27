Tatil bizim de hakkımız

Kentimizde spor, özellikle de okul sporları denince ilk akla gelen isimlerden olan Göksel Ali Argun, okul sporları koordinatörü olarak görevine devam ederken, tatilini de Olivia Evleri’nde sürdürüyor. Okul sporlarının sonuna doğru, yani pek yoğun olmayan döneminde pandeminin de araya girmesi ve maçların tatil olmasıyla uzun bir süredir dinlenen Argun, yeni sezona motive oluyor. Futbol antrenörü olan, Kocaeli Masterlar Futbol takımı ile Türkiye şampiyonluğu bulunan, öğretmenlik yapan ve okul sporlarını koordine eden Argun’a dinlenmek de yakışıyor.