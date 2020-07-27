Tatil bizim de hakkımız

Kentimizde spor, özellikle de okul sporları denince ilk akla gelen isimlerden olan Göksel Ali Argun, okul sporları koordinatörü olarak görevine devam ederken, tatilini de Olivia Evleri’nde sürdürüyor. Okul sporlarının sonuna doğru, yani pek yoğun olmayan döneminde pandeminin de araya girmesi ve maçların tatil olmasıyla uzun bir süredir dinlenen Argun, yeni sezona motive oluyor. Futbol antrenörü olan, Kocaeli Masterlar Futbol takımı ile Türkiye şampiyonluğu bulunan, öğretmenlik yapan ve okul sporlarını koordine eden Argun’a dinlenmek de yakışıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.