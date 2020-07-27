İşte futbolun cilvesi!

Kocaelili ve Turgutlulu iki teknik adamın benzer sevinçleri yaşadı. 3.Lig 1.Grup şampiyonu Serik Belediyespor Kocaelili teknik adam Engin Korukır yönetiminde direkt 2.Lig’e yükselirken, Turgutlulu Selahaddin Dinçel yönetimindeki Kocaelispor da 2.Grup’ta direkt 2.Lig’e yüklemişti. Kocaelisporlu Engin Korukır çifte sevinç yaşarken, Dinel de önceki akşam, tam benzeri bir çifte sevinç yaşadı. İki hafta önce Kocaelispor ile sevinen teknik adam, memleketinin takımı olan Turgutluspor’un yükselişiyle de sevincini katlanarak yaşadı. Bu arada, Kocaelispor ile sezona başlayan ve normal sezonda Karşıyaka deplasmanında Yeşil Siyahlılar 1-0 yenildikten sonra istifa eden Engin Korukır da, Karşıyaka’nın Turgutlu karşısında elenmesine tabii ki üzülmedi !.. Pekala futbolun cilveleri bitti mi ?.. hayır… Selahaddin Dinçel’in Kocaelispor’u, kendisinin memleketi Turgutlu’da, pandemi öncesindeki maçta rakibine 2-0 yenilmiş ve o anda işini biraz zora sokmuştu. Sonunda Turgutlu da Kocaelispor da güldü.

ÜZÜLMEZ ÜZÜLDÜ, KARAMAN KARALAR BAĞLADI…

Yine bir başka futbol cilvesi ise Kocaelili iki teknik adamın Süper Lig’den düşen toplam 3 takımın 2’sinin başında olmasıydı. Arslanbeyli Beşiktaş ve milli takımın eski efsanesi İbrahim Üzülmez ve yardımcısı Ümit Şahin, Ankaragücü’nün başına geldiler ve Sarı Lacivertli tarihi takım küme düştü. Yine Yeni Malatya’nın başına geçen İhsaniyeli Hikmet Karaman da, takımını ligde tutamadı. Üzülmezlerden amca Kocaelispor’un başkan amca Hüseyin Üzülmez Kocaelispor ile şampiyonluk yaşarken, yeğeni İbrahim Üzülmez Ankaragücü’nün düşüşüne kahroldu. Öte yandan, tam 35 yıllık aradan sonra Adanaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Sarıyer ile beraber Kocaelispor ilk kez topluca 2.Lig’de buluştu. Yani 35 yıl önceki Süper Lig, şimdi 2.Lig oldu.