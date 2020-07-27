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27 Tem 2020 - 14:21- Spor G: 27 Tem 2020 - 14:22

Derince'nin ahı tuttu

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatma bölümü de 2-2 sona erdiği maçta Karşıyaka'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.
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TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatma bölümü de 2-2 sona erdiği maçta Karşıyaka'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi. Karşıyaka ekibi, hakemin buz gibi penaltıyı vermediği maçta, attığı penaltı golüyle belediye Drenice karşısında haksız bir galibiyet elde ederek finale yükselmişti.

KARŞIYAKA:3-TURGUTLUSPOR:5

STAT: Antalya Titanic Mardan

HAKEMLER: Kadir Sağlam *, Oğuz Kaan Çalışır **, Hakan Karabalcık *

KARŞIYAKA: Erdoğan *, Cenk * (Batuhan dk. 112 *), Metin *, Onur **, Mustafa Aşan **, Arif *, Namık * (Mustafa dk. 104 *), Anıl * (Özgür dk. 106 *), Doğukan ** (Görkem dk. 114 *), Battal * (Harun dk. 64 *)

TURGUTLUSPOR: Fatih ****, Hayrullah ****, Kadir Torbacı **** (Özcan dk. 114 ***), Mehmet ***, Doğan ***, Kadir Yazıcı ****, Samet ****, Mithat **** (Emre dk.105 ***), Necmi ***, Onur *** (Cuma dk.96 ***), Ergun *** (Ferhat dk. 105 ***)

GOLLER: Doğukan (dk. 55), Onur (dk. 117 pen.) (Karşıyaka), Samet (dk. 61), Mithat (dk. 99) (Turgutluspor)

KIRMIZI KARTLAR: Necmi (dk. 101), Mehmet (dk. 116) (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Onur, Arif, Anıl, Battal, Harun (Karşıyaka), Hayrullah, Kadir Torbacı, Onur, Cuma (Turgutluspor)

27 Tem 2020 - 14:21 - Spor

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