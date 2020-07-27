Derince'nin ahı tuttu

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatma bölümü de 2-2 sona erdiği maçta Karşıyaka'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi. Karşıyaka ekibi, hakemin buz gibi penaltıyı vermediği maçta, attığı penaltı golüyle belediye Drenice karşısında haksız bir galibiyet elde ederek finale yükselmişti.
KARŞIYAKA:3-TURGUTLUSPOR:5
STAT: Antalya Titanic Mardan
HAKEMLER: Kadir Sağlam *, Oğuz Kaan Çalışır **, Hakan Karabalcık *
KARŞIYAKA: Erdoğan *, Cenk * (Batuhan dk. 112 *), Metin *, Onur **, Mustafa Aşan **, Arif *, Namık * (Mustafa dk. 104 *), Anıl * (Özgür dk. 106 *), Doğukan ** (Görkem dk. 114 *), Battal * (Harun dk. 64 *)
TURGUTLUSPOR: Fatih ****, Hayrullah ****, Kadir Torbacı **** (Özcan dk. 114 ***), Mehmet ***, Doğan ***, Kadir Yazıcı ****, Samet ****, Mithat **** (Emre dk.105 ***), Necmi ***, Onur *** (Cuma dk.96 ***), Ergun *** (Ferhat dk. 105 ***)
GOLLER: Doğukan (dk. 55), Onur (dk. 117 pen.) (Karşıyaka), Samet (dk. 61), Mithat (dk. 99) (Turgutluspor)
KIRMIZI KARTLAR: Necmi (dk. 101), Mehmet (dk. 116) (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Onur, Arif, Anıl, Battal, Harun (Karşıyaka), Hayrullah, Kadir Torbacı, Onur, Cuma (Turgutluspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.