Anadolu Sepetlipınar FK’da bayrak Rasim Usta’da !..

Beşyol Zabıtan kulübünü devralarak kurulduğu ilk yılda 1.Küme’ye yükselme başarısı gösteren ve adını Anadolu Sepetlipınar FK olarak resmileştiren Gölcük ekibi, Teknik Direktörlük görevine Rasim Asım Usta’yı getirdi. Başkan Sefa Yakut açıklamasında “Rasim Usta hocamız göreve getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

RASİM USTA KİMDİR?..

2015 yılından itibaren Gölcük Masterlar takım antrenörlüğü yapan Usta, 2008 yılında Kavaklı Spor ve Asarköy Spor takımlarını çalıştırdı. İzmit Anadoluspor takımında 1997-98 2.Amatör Küme Şampiyonluğu, 2000-01 U19 Şampiyonluğu 2001-2002 U19 Şampiyonluğu yaşayan Rasim Asım Usta, Tekirdağ Malkaraspor’da profesyonel olmak üzere Kocaeli Amatör Liglerinde Bahçecikspor, İzmit Anadoluspor, Seka Doğanspor, Gölcük İdman Yurdu takımlarında futbol oynadı.