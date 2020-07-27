Dilaver Güçlü ve İlyas Kubilay Yavuz gündemde

Kocaelispor’da dış transferde görüşmeler devam ediyor. Adı geçen futbolcular arasında Manisa Futbol Kulübü’nün orta sahasında forma giyen Dilaver Güçlü ile Samsunspor’un orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz da yer alıyor. 34 yaşındaki gurbetçi futbolcu Dilaver, Tuzlaspor ile bu akşam 21.00’de Antalya Stadı’nda başlayacak olan 2. Lig Play-Off final maçında formasını terletecek. Dilaver’in final maçından sonra kısa süreli bir tatil yapacağı öğrenildi. Hem 1994 doğumlu İlyas’ın hem de Almanya doğumlu Dilaver’in transferini zorlaştıran konuların başında kulüplerinde 1’er yıllık daha sözleşmelerinin bulunması yer alıyor. Oldukça maliyetli olan bu isimlerle kurulan temasların sonuçları merak ediliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.