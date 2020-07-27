İzin öncesi tempo artıyor

Günde çift antrenman yapan takıma yeni isimlerin katılması bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü yani Kurban Bayramı arifesinde izne çıkacak olan Yeşil Siyahlılar 3 Ağustos Pazartesi günü tesislerde toplanacak ve 12 Ağustos’a kadar çalışmaları İzmit’te sürdürecek. İlk etabın ardından kamp için Kartepe’ye çıkacak olan Kocaelispor burada da 12 gün kalacak.

İMZALAR GELEBİLİR

Önceki akşam yapılan antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Sağlık topları ile koşulara devam eden Yeşil Siyahlılar toplu halde yaptıkları hafif tempolu koşu ile çalışmayı tamamladı. Yeşil Siyahlılarda her konuda anlaşmanın sağlanan Ahmet İlhan Özek ve Berkay Samancı ile ön protokol imzalanan Tuzlaspor’un kalecisi Bayram Olgun kısa süre içinde resmi sözleşmelere imza atmaları bekleniyor. N Erdem ÖVÜÇ