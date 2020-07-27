İbrahim Aktürk göreve başladı

10 Temmuz’da gazetemizin de ilk kez yazdığı gibi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne İbrahim Aktürk getirildi. Aktürk dün makamına oturdu. Sakarya’dan gelen ve aslen Antalyalı bir öğretmen olan İbrahim Aktürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Kültür Başkanlığı yapıyordu.