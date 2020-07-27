Taha Batuhan ameliyat oluyor

Kocaelispor’un başarılı savunma oyuncusu Taha Batuhan Yayıkçı, nam-ı diğer Tahaminatör, burnundan operasyon geçirecek. Geride bıraktığımız sezon Fethiyespor ile oynanan lig maçında burnu 2 kez kırılan Batuhan bugün Medikal Park Hastanesi’nde ameliyat olacak. Bayramdan sonra sahalara döneceği düşünülen başarılı futbolcunun Kozan maçın kaşı açılmış, Karşıyaka maçında da Ercüment’in darbesi ile şuurunu kaybetmişti.