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27 Tem 2020 - 14:23- Asayiş G: 27 Tem 2020 - 14:34

Maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdü

Gölcük'te, mağaza müdürü Salih Ergün maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı. Başına askı demiri ile darbe alan Salih Ergün tedaviye alındı.

Demirören Haber Ajansı
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Olay, öğle saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Bir giyim mağazasının müdürü Salih Ergün, bayram alışverişi için ailesiyle birlikte mağazaya gelen müşteriyi maske takması için uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran müşteri, Salih Ergün’e saldırdı. Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Başı kanlar içerisinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, saldırganı gözaltına aldı.

27 Tem 2020 - 14:23 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Hamsi - Ben bu gün bir yürüş yoluna çıkayım dedim kimsede maske yok bunları denetleyecek ne zabıta ne de bir başkası vardı, yakında Kocaeli coronadan kapatılırsa kimse şaşmasın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 15:18
01

Kartal41 - böyle hayvanları iyi halden serbes bırakmak akıl kari degiltıkacaksın içeri mahkeme gününe kadar tut enazından bakalım bir daha yapacakmı toplumun saglıgını ilgilendiren bir olay

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 15:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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