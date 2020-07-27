“Muhteşem” kalsaydı Bandırma yolcusuydu

Yaşadığı zorlu günlerin ardından Hodri Meydan’ın ve camianın yoğun baskısı sonrası Kocaelispor’da kalan Burak Süleyman, 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’un kapısından döndü. 1. Lig finali oynayacak olan iki takım, Adana Demirspor ve Karagümrükspor ile de görüşen Burak Süleyman, Bandıra Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un ricası ile Bandırmaya davet edildi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Burak Süleyman’a içeride kalan ve kendisinden istenen paranın sorun edilmemesi iletilmesine karşın Burak Süleyman camianın baskısı karşısında Kocaelispor’dan ayrılmasının zor olduğunu Bandırma tarafına iletti ve teklifleri için gerek Tosun’a gerekse de Bandırmaspor Kulübü’ne teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.