“Muhteşem” kalsaydı Bandırma yolcusuydu

Yaşadığı zorlu günlerin ardından Hodri Meydan’ın ve camianın yoğun baskısı sonrası Kocaelispor’da kalan Burak Süleyman, 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’un kapısından döndü. 1. Lig finali oynayacak olan iki takım, Adana Demirspor ve Karagümrükspor ile de görüşen Burak Süleyman, Bandıra Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un ricası ile Bandırmaya davet edildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Burak Süleyman’a içeride kalan ve kendisinden istenen paranın sorun edilmemesi iletilmesine karşın Burak Süleyman camianın baskısı karşısında Kocaelispor’dan ayrılmasının zor olduğunu Bandırma tarafına iletti ve teklifleri için gerek Tosun’a gerekse de Bandırmaspor Kulübü’ne teşekkür etti.