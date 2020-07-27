Antrenman kaçırmıyorlar

Kocaelispor’un tüm iç saha maçalarına giden, antrenmanları dahi kaçırmayan Hüseyin Aktürk ve oğlu Yusuf Aktürk, Yeşil Siyahlıları yalnız bırakmıyor. Tesislere giriş yasağı olduğu için duvarların üzerinden ve demir parmaklıkların arkasından çalışmaları takip eden baba ve oğlu, çok zorlansalar da dikkatlerini bir an olsun saha içinden ayırmıyor.

SÜPER LİG’DE GÖRECEĞİZ

Antrenman sonunda izin alarak sahaya inen Yusuf, futbolcularla öz-çekim yapmayı ihmal etmiyor. Baba Hüseyin Aktürk “Kocaelispor’un tüm iç saha maçlarına oğlumla birlikte gidiyoruz. Emekliliğime 2 yıl kaldı. Allah nasip ederse emekli olduğumda Süper Lig’deki Kocaelispor’un deplasmanlarına da gideceğiz” dedi. Yusuf ise “Kocaelispor’u çok seviyorum. Futbolcu abilerim çok iyiler. Beni kırmıyorlar. Onlarla bol bol fotoğraf çektiriyorum. Ben de büyüyünce Kocaelispor’da oynamak istiyorum” dedi.