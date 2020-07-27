Antrenman kaçırmıyorlar

Kocaelispor’un tüm iç saha maçalarına giden, antrenmanları dahi kaçırmayan Hüseyin Aktürk ve oğlu Yusuf Aktürk, Yeşil Siyahlıları yalnız bırakmıyor. Tesislere giriş yasağı olduğu için duvarların üzerinden ve demir parmaklıkların arkasından çalışmaları takip eden baba ve oğlu, çok zorlansalar da dikkatlerini bir an olsun saha içinden ayırmıyor.
SÜPER LİG’DE GÖRECEĞİZ
Antrenman sonunda izin alarak sahaya inen Yusuf, futbolcularla öz-çekim yapmayı ihmal etmiyor. Baba Hüseyin Aktürk “Kocaelispor’un tüm iç saha maçlarına oğlumla birlikte gidiyoruz. Emekliliğime 2 yıl kaldı. Allah nasip ederse emekli olduğumda Süper Lig’deki Kocaelispor’un deplasmanlarına da gideceğiz” dedi. Yusuf ise “Kocaelispor’u çok seviyorum. Futbolcu abilerim çok iyiler. Beni kırmıyorlar. Onlarla bol bol fotoğraf çektiriyorum. Ben de büyüyünce Kocaelispor’da oynamak istiyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.