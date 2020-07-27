Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı

Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, törende yaptığı konuşmada, 87 yıl önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılamanın gururunu yaşayan Karamürsellilerin, bugün aynı mutluluk ve gururu yaşadıklarını söyledi.

HALKLA SOHBET ETTİ

Atatürk’ün, 24 Temmuz 1933’te Acar isimli motorla deniz yoluyla gelerek ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Çetinkaya, “Atatürk, bu alanda yer alan iskeleden, kendisini coşku ve heyecanla karşılayan ilçe halkını selamlayarak, belediye binamızı şereflendirmişlerdir. Atatürk, Pirali namıyla bilinen kıraathanede kendisine sunulan kahveyi içerken, aynı zamanda da Karamürsel halkıyla sohbet etmiştir” diye konuştu.

PROTOKOL TÖRENDE

Törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Uzun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sefa Metin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Osman Toprak, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, daire müdürleri, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.