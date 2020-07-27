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27 Tem 2020 - 14:45- Gündem G: 27 Tem 2020 - 15:37

"Altın vatandaşın en güvenli limanıdır"

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı. İzmit kuyumcu esnafı altınfiyatlarındaki artışın nedenlerini gazetemizde değerlendirdi.
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Kurban bayramı öncesi altın fiyatlarında artış gözledi. Dünya piyasasında ONS altın fiyatlarının rekoru olan 1921 dolar seviyesini geçen altın rekor kırdı. Türkiye piyasasında ise ONS altın fiyatındaki artışın yansımaları hissedildi. Türkiye’de ONS’un etkisi gram altında yeni rekorla sonuçlandı. Türkiye’de gram altın fiyatları 428 lira seviyesine yükseldi. Altın fiyatlarında yükselişin sebeplerini İzmit kuyumcu esnafı gazetemizde değerlendirdi. 2011’de 1920 dolar seviyelerinde gezen ONS altın fiyatlarının 1940 seviyelerini bulduğunu belirten Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, “Amerika ve Dünya Merkez Bankaları para basmaya devam ettiği sürece, pandeminin de geçmemesi halinde altın fiyatları yükseliş gösterecektir.” dedi.

ALTIN DÜNYANIN EN SAĞLAM PARASI

Sözlerine devam eden Koç, “Bu sürece Amerika  ve Çin arasında çıkan konsolosluk sorunlarını da ekleyince ekonomik kriz tetikliyor. Fakat uzun vadede altın her şekilde kazandıracaktır. Biz bunu her zaman söylüyoruz, Altın dünyanın en sağlam parasıdır. Gönlümüzün parası tabi ki de Türk lirası. Fakat bu durum gerçeği değiştirmiyor, altın her zaman dünyanın en sağlam parası olmuştur.” şeklinde konuştu.

SAVAŞTA TEK MADEN ALTINDIR

By Kurt Kuyumculuk işletmesinin sahibi İsa Kutal(43), “Piyasanın tek yükselme sebebi salgın. Dünya Sağlık Örgütü ve Trump’ın salgınla ilgili söyledikleri altın fiyatlarını etkiliyor. Aşı bulunulana kadar yani birisi ben bu salgını bitirecek aşıyı buldum diyene kadar altın fiyatları dünyada artacak. Bu sadece Türkiye’ye bağlı bir durum değil pandemi nedeniyle dünyada artış olmaya devam edecek. Böyle giderse yıl sonuna kadar gram fiyatı 500 bulur. Pandemi öncesi gram fiyatı 320 civarındaydı buradan anlıyoruz ki pandemi altın fiyatlarını artmasına sebebiyet vermiştir. Bu da göstermektedir ki vatandaş için en güvenilir liman altındır. Bugün bir savaş olsa kullanabilecekleri tek maden altındır. Olası bir savaş durumunda paranın hiçbir değeri kalmayacaktır.” dedi.

KARGAŞADAN EN FAYDALANAN ŞEY ALTINDIR

Tuğra Kuyumculuk işletmesinin sahibi Salih Sarıkaya(43), “Pandemi sürecinde dükkânlarımız kapalıydı. Toplamda İki hafta kapalıydık. Sonrasında bir buçuk ay Pazartesi ve Perşembe günleri 11 ila 5 arası dükkânımızı açtık. Bu durum ister istemez kazancımızı etkiledi. Normalleşmeyle beraber işlerimiz hareketlenmeye başladı. En son kredi imkânlarının artmasıyla insanlar ellerindeki altınları bozdurmaya başladı. Son dönemde has altın alımına vatandaş daha çok yönelmeye başladı. Yatırım amaçlı ürünlere rağbet var. Fakat şu an piyasalar biraz yavaşladı. Bunun sebebi, altının 10 gün içerisinde 35 lira yükselmesiyle vatandaşın karamsar bir duruma girmesi. Alalım mı? Almayalım mı? Endişesine girildi. Kısa vadede altının düşüş yapacağını düşünüyorum ama uzun vadede altının 500’ü göreceğini söyleyebilirim. ONS’un 2000 doları göreceği söyleniyor. Altın yatırımcısına uzun vadede her zaman kazandırmıştır ve kazandırmaya da devem edecektir. Vatandaş sabırlı olacak, altınını alacak ve düşüşe geçse de bekleyecek, istediği rakamlara gelince de bozduracak. Altının yükselmesi kesinlikle siyasi bir durum değildir. Türkiye’ye bağlı bir durum da değildir. Tamamıyla dünya piyasasının durumundan kaynaklıdır. Kargaşadan ve kandan en faydalanan şey altındır. Zaten bu sebepten bütün dünya altına yöneldi. Bu yıl ve ilerisi için söyleyebilirim ki zaman altın zamanıdır.” ifadelerini kullandı.

BİR YIL İÇİNDE KESİNLİKLE ARTIŞ OLACAK

Uğur Kardeşler Kuyumculuk işletmesinin sahibi Ertan Taşdemir(41), “Altın yüzde 50 daha üstüne koyar. Bileziğin gramı 600-650 olma şansı var. Bir yıl içinde kesinlikle artış olacak. Vatandaşımız altının düşmesini beklemesin şimdiden almaya başlasın. Parası olan altın alsın. Özellikle yatırımcı altınını almaya başlasın. Altın fiyatlarının yükselmesi dünya piyasasıyla ilgilidir. Bu Türkiye ile alakalı değildir. Bu durum göstermektedir ki savaş çanlarının çalması ve pandeminin de çıkmasıyla altın yükselmiştir. Altın vatandaşın en güvenli limanıdır. Altının ONS seviyesinin bir yıl içerisinde 3 bin doları bulabilme ihtimali var.” dedi.

PANDEMİ BİTENE KADAR ARTIŞ DEVAM EDECEK

Arif Oğulları kuyumculuk işletmesi sahibi Mehmet Mamik(29), “16 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Altın fiyatlarının yükselmesi, dünyadaki rezervin işlenmesinin azalmasından ve dünyadaki üretimlerin pandemiden kaynaklı olarak yavaşlaması sebebiyle olduğunu düşünüyoruz. Bunu ilaveten faizlerin düşürülmesi altın fiyatlarının yükselmesinde olumlu rol oynamıştır. Eskiden altın alışverişlerinde yüzük, küpe, kolye ürünlerinde 14 ayar altın tercih edilirken bugün fiyat yüksekliğinden dolayı, 8 ayar altın tercih ediliyor. Altın satışından çok, insanlar ellerindeki altınları bozduruyor. Bugün ülkemizde geçmişe göre altın fiyatlarında, anlık iniş ve çıkışlarında ülkemizde kriz yaşanmamasının en büyük sebebi, ülkemizin ekonomisinin güçlü olmasıdır. Eskiden gün içi dolar veya altın kurunda en ufak bir artış olduğunda kriz ilan edilirdi. Şu anda yüksek miktarda makas farkıyla düşüş ya da çıkış oluyor. Fakat ülkemizde kriz görülmüyor. Bunun en büyük sebebi, ülke ekonomisinin güçlü olmasıdır. Fiyatların yükselişinde ki tahminimiz ise pandemi bitene veya aşı bulunana kadar artış devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Doğanay Yılmaz

27 Tem 2020 - 14:45 - Gündem

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