Derince’de veterinerler kurbanlıkları denetliyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin arttığı Derince’deki kurban pazarında bir yandan kurbanlıkların satışı devam ederken diğer taraftan denetimler sürüyor. Çınarlı Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Kadırga Mesire Alanı’nda kurulan Kurban Pazarı’nda koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl tedbirler çok daha sıkı bir şekilde uygulanıyor.

KONTROL EDİLİYOR

Derince Belediyesi ekipleri tarafından alanda rutin dezenfekte çalışmaları devam ederken, alanın belirli noktalarına kurulan dezenfektan stantları da gerek besiciler gerekse kurban alışverişine gelen vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Kurban Pazarı’nda yer alan kurbanlıklar ise Derince Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı veterinerler tarafından kontrol ediliyor. Pazardaki hayvanların kulak küpeleri, veteriner sağlık raporları, hayvan pasaportları ve genel sağlık durumları veterinerler tarafından incelenirken bugüne kadar yapılan kontrollerde her hangi bir sağlık sorununa rastlanmadığı ifade edildi.