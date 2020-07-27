Yozgatlılar Kocaeli’de büyüyor

Yaklaşık bir buçuk sene önce 7 derneğin bir araya gelmesi ile kurulan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu'na, Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği de dahil oldu. Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata ve yönetimini ziyaret etti.

“GÜZEL HİZMETLERE İMZA ATACAĞIZ”

Yapılan görüşmeler neticesinde 25 yıldır aktif bir şekilde faaliyette bulunan Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği federasyona dahil oldu. Dernek Başkanı Salih Ata, önemli olan unsurun birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayarak, “Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda federasyona dahil olmaya karar verdik. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir. İnanıyorum ki federasyon çatısı altında çok daha güzel hizmetlere imza atacağız. Doğduğumuz yeri, doyduğumuz yerde daha güzel temsil edeceğiz” dedi.

“GÜÇ BİRLİĞİ YAPTIK”

Federasyonun yeni olmasına rağmen yaptığı etkinliklerle adından söz ettirdiğini belirten Federasyon Genel Başkanı Erol Akalın, Kocaeli Yozgatlılar Derneği'nin federasyona katılması ile birlikte güçlerine güç kattıklarını belirtti. Akalın, “Bizim tek amacımız var. Yozgat'ı en güzel şekilde temsil etmek. Biz ciddi bir güç birliği yaptık. Hiç kimsenin yok sayamayacağı, Kocaeli'deki gelişmelere yön vereceğimiz bir gücün sahibiyiz. Temsil edilmesi gereken en üst yerlerde Yozgat'ı temsil etmek için gayret göstereceğiz. Birimiz, hepimiz olacağız, hepimiz de birimiz olacağız. Birlik ve beraberlik içinde kalkınmayı sağlamak için çalışacağız. Hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.