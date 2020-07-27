SERBİS, tüketici mağduriyetlerini engelleyecek

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Gölcük Şubesi Başkanı Çetin Kocatürk, 1 Temmuz itibariyle hizmete giren Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kocatürk, “Ticaret Bakanlığı’nın Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS) kapsamında, üretici ve ithalatçıların, tüketicilere satış sonrası hizmet sundukları yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde erişim sağlanmasını temin etmek amacıyla hazırlandı. Yetkili olmadığı halde kendilerini yetkili servis gibi tanıtan ve hizmet sağlayan servisler, hem tüketici mağduriyetlerine yol açıyor hem de firmaların ticari itibarlarına ve marka değerlerine zarar veriyor. Bu anlamda, yetkili servis bilgilerine güvenilir bir platformdan doğru bir şekilde erişim sağlanması da büyük bir önem taşıyor” dedi.

“GÜNCEL TUTMAK ZORUNDALAR”

SERBİS’in doğru düşünülmüş bir sistem olduğunu belirten Kocatürk, “Siteye giriş yaparak arızalı ürününüzün markası ve cinsini yazıyor, bulunduğunuz il ve ilçeyi de belirterek sorgulama yapabiliyorsunuz. Bu sorgulama neticesinde, ilde ve ilçede bulunan yetkili servisler karşınıza çıkıyor. Yani bu internet sitesi ile birlikte artık internette yetkili servis aramaya gerek kalmayacak. SERBİS’te ürünümüzle ilgili bilgileri girdiğimiz zaman yetkili servis noktası karşımıza çıkacak. Üretici ve ithalatçı firmalar, SERBİS’te bulunan yetkili servis listesini güncel tutmak zorundalar. Uygulama 1 Temmuz’da başladı” ifadelerine yer verdi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR HİZMET”

“Elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diyen Kocatürk,”Tüm TÜKODER şubelerimiz, bulundukları bölgelerde yetkili servise ulaşmak isteyen tüketicilerimize, www.serbis.gov.tr adresinden servis telefon ve adreslerine ulaşabilecekleri yönünde bilgilendirmeler yapabilir. Yine biz de bu konuda elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ticaret Bakanlığı veri tabanında yer alan bilgiler esas alınarak hazırlanan bu site, üretici firmaların kendileri tarafından sisteme kaydedilen yetkili servis bilgilerini sorgulama imkanı sağlıyor. Bu gerçekten çok önemli bir hizmet. İsteyen tüm vatandaşlarımız, dernek binamıza gelerek tüketici hakları ve bu konu ile ilgili bilgileri her zaman alabilir” dedi.