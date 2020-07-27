Kazada hayatını kaybedenlere dua edildi

İzmit-Kandıra yolunda 22 Temmuz Çarşamba günü meydana gelen trafik kazasında Serkan Barhan (37), eşi Duygu Barhan (33), çocukları Göktuğ Barhan (6), Serkan Barhan’ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ile 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç hayatını kaybetti. Dede Raşit Barhan (65) ile eşi Necla Barhan (55) ise yaralı olarak kazayı atlattı.
“DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ”
AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Esentepe Mahallesi’nde oturan Barhan ve Kılıç ailelerinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Ellibeş, yaşanan acının çok büyük olduğunu belirterek, “Bu elim kazada aynı aileden 5 kişiyi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Acımızı tarif edecek kelime bulamıyoruz. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden aile büyükleri Raşit Barhan ile Necla Barhan’a acil şifalar diliyorum. Kederli ailemizin daima yanındayız. Acılarını en derinden duygularla paylaşıyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.