Kazada hayatını kaybedenlere dua edildi

İzmit-Kandıra yolunda 22 Temmuz Çarşamba günü meydana gelen trafik kazasında Serkan Barhan (37), eşi Duygu Barhan (33), çocukları Göktuğ Barhan (6), Serkan Barhan’ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ile 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç hayatını kaybetti. Dede Raşit Barhan (65) ile eşi Necla Barhan (55) ise yaralı olarak kazayı atlattı.

“DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ”

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Esentepe Mahallesi’nde oturan Barhan ve Kılıç ailelerinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Ellibeş, yaşanan acının çok büyük olduğunu belirterek, “Bu elim kazada aynı aileden 5 kişiyi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Acımızı tarif edecek kelime bulamıyoruz. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden aile büyükleri Raşit Barhan ile Necla Barhan’a acil şifalar diliyorum. Kederli ailemizin daima yanındayız. Acılarını en derinden duygularla paylaşıyoruz” dedi.