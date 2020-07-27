Gölcük ve Gebze buluşup, projeleri konuştu

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret ederek, projeler hakkında istişarelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükgöz, Sezer’e teşekkür etti. Gölcük’ün ve Gebze’nin ilimizin en önemli ilçelerinden olduğunu belirten Başkan Sezer, “Gölcük, donanma kenti olarak güzel projeleri hak ediyor. Biz de görevimize başladığımız ilk günden bugüne kadar ilçemize güzel projeleri hayata geçiriyoruz. Siz değerli mevkidaşım da Gebze’de güzel işlere imza atıyor” dedi.
“SONUNA KADAR SÜRECEK”
Sezer’e ziyaretleri nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Büyükgöz, “Sizin de belirttiğiniz gibi halkımız güzel projeleri hak ediyor. Bizlerde görevimiz boyunca bu güzel işlere imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Görevimizin sonuna kadar da çalışmalarımız sürecek” ifadelerinde bulundu. Büyükgöz ve Sezer ziyarette projeler hakkında istişarelerde bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.