Gölcük ve Gebze buluşup, projeleri konuştu

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret ederek, projeler hakkında istişarelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükgöz, Sezer’e teşekkür etti. Gölcük’ün ve Gebze’nin ilimizin en önemli ilçelerinden olduğunu belirten Başkan Sezer, “Gölcük, donanma kenti olarak güzel projeleri hak ediyor. Biz de görevimize başladığımız ilk günden bugüne kadar ilçemize güzel projeleri hayata geçiriyoruz. Siz değerli mevkidaşım da Gebze’de güzel işlere imza atıyor” dedi.

“SONUNA KADAR SÜRECEK”

Sezer’e ziyaretleri nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Büyükgöz, “Sizin de belirttiğiniz gibi halkımız güzel projeleri hak ediyor. Bizlerde görevimiz boyunca bu güzel işlere imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Görevimizin sonuna kadar da çalışmalarımız sürecek” ifadelerinde bulundu. Büyükgöz ve Sezer ziyarette projeler hakkında istişarelerde bulundu.