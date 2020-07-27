1 ton 330 kiloluk boğa 'Paşa', 32 bin liraya satılık

Darıca’daki kurban pazarında satışa çıkan boğa, ağırlığı ve heybetiyle dikkatleri üzerine çekti. Ardahan’ın Göle ilçesinden getirilen simental cinsi 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin TL’den satışa çıktı. ‘Paşa’ isimli boğa, pazarın en ağır kurbanlıklarından oldu.

Boğanın sahibi Ersin Polat, ‘Paşa’ isimli boğanın 3 yaşında olduğunu belirterek, ''Ardahan’ın Göle ilçesinde beslemiş olduğumuz Paşa’mızı satmak için bu sene Darıca kurban pazarına getirdik. Paşa'nın ağırlığı 1 ton 330 kilo, fiyatı ise 32 bin TL. Tüm vatandaşların ilgisini ve sempatisini kazanmış olan Paşa'yı almak isteyen, bakmak isteyen müşterilerimizi bekliyoruz'' dedi.