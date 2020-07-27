İYİ Parti Gölcük, üye arttırmak için çalışacak

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı yaptığı yazılı açıklamayla kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aynacı, partilerinin yeni üye çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti ve bu konudaki hedeflerini açıkladı.
“SIK SIK DEVAM EDECEĞİZ”
Aynacı açıklamasında, “Yargıtay’ın verilerine göre partimiz, üye sayısını en çok arttıran ikinci parti oldu ve 300 bin üyeye yaklaştı. İnşallah 2021 yılı sonuna doğru 500 bin üye hedefimize ulaşacağız. İYİ Parti Gölcük İlçe Teşkilatı olarak buna en yüksek katkıyı sunma konusunda kararlıyız. Geçtiğimiz günlerde İl Başkanımız Şanbaz Yıldız’ı ilçemizde ağırladık. İki işletmeyi ve Saraylı Köyü’nü ziyaret ettik. İl Başkanımız, gördüğü ilgi ve aldığı destek mesajlarından son derece memnun kaldı. İlçemizde yapmış olduğumuz saha programlarına, bundan sonra sık sık devam edeceğiz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.