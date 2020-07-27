Çayırova’ya bağlı Mavi Masa’dan 6 bin kişiye iş!

Çayırova Belediyesi Mavi Masa İŞKUR Hizmet noktası birimi, bu yılın ilk altı ayında 6 bin kişiyi işe yönlendirdi. Çayırova’da yeni iş arayanların ilk durağı olan Mavi Masa birimi, işsiz kalan vatandaşlarla sanayi kuruluşları arasında köprü vazifesi görüyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin de çok önem verdiği Mavi Masa hizmet noktasına her gün çok sayıda kişi iş başvurusunda bulunuyor. 2019 yılında 15 bin kişiyi çeşitli sanayi kuruluşlarına yönlendiren ve yüzlerce kişinin iş bulmasına aracılık eden Mavi Masa birimi bu yılın ilk altı ayında da 6 bine yakın kişiyi sanayi kuruluşlarına yönlendirdi. Mavi Masa hizmet noktası, Çayırova’da işsiz kalan vatandaşların yeni iş bulmasına öncülük etmeye devam ediyor.