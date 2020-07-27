Başkan Büyükgöz Kirazpınar’ı dinledi

Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, mahalle ziyaretleri kapsamında hafta sonu Kirazpınar Mahallesi’ni ziyaret etti. Emlak Konut 1. ve 2. etaplarını ziyaret eden Büyükgöz’e mahalle muhtarı Nadi Kırcı da eşlik etti. Kirazpınar sakini vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükgöz, belediye hizmetleri hakkında mahalleliyi bilgilendirdi.

40 MAHALLEYE EŞİT HİZMET

Vatandaşların yerine getirilmesini istediği talep ve görüşlerini tek tek dinleyen Büyükgöz, sorunların çözülmesi ve taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birim müdürlerini arayarak talimatlarını bildirdi. Gebze’nin kırsal yerleşim yerleriyle birlikte 40 mahallesine eşit hizmet ilkesiyle çalışmaları planladıklarını vurgulayan Büyükgöz, bu çalışma ve hizmetlerin şekillenmesinde vatandaşların taleplerinin önemli olduğunu ifade etti. Büyükgöz ayrıca, çocuklarla da sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.