CHP’li kadınlar Darıca’da yol haritasını belirledi

CHP Darıca Kadın Kolları Başkanı Hilmiye Selçuk ve yönetimi, Dayanışma ve Kaynaşma etkinliğinde partili kadınlar bir araya geldi. İlçe binasında gerçekleşen etkinliğe CHP Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Hilmiye Selçuk, ilçe kadın kolları yöneticileri ve CHP’li kadınlar katıldı. Programda önümüzdeki süreçle ilgili olarak yol haritası belirleyen ve fikir alışverişinde bulunan partili kadınlar ‘Her şey çok güzel olacak’ mesajı vermeyi de ihmal etmezken çalışmaların süreceğini kaydettiler.