“Herkes kente hizmet etmeli”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiği günden beri her gün farklı bir mahallede esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, güne esnaf ziyaretiyle başlıyor. Her gün bir esnafa konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında bilgiler verirken esnafların talep ve önerilerini de dinleyerek notlar alıyor.

İLÇENİN KALKINMASI

Esnafı önemsediğini ve kenti esnafla birlikte kalkındırmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yaptığımız esnaf ziyaretler bizim için çok önemli. Esnafımızı önemsiyoruz. Hizmet yapmam için halkımız bana oy verdi. Ama sadece benim hizmet etmem yetmez. İlçede yaşayan herkesin bu ilçeye hizmet etmesi gerekiyor. Darıca’nın kalkınması ilçeye verilen önemden geçer. Halkımızla yan yana gelip fikir alışverişinde bulunuyoruz ve bu görüşmelerle vatandaşın ve esnafın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Yapacağımız hizmetleri buna göre şekillendiriyoruz. Şehrimizi esnaflarımızla birlikte kalkındıracağız” diye konuştu.