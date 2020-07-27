Derince’de 79 park temizlendi

İlçe genelindeki parklar ve yeşil alanlarda düzenli olarak bakım işlemlerini gerçekleştiren Derince Belediyesi ekipleri her gün farklı bir noktada çalışmalarına devam ediyor. Derince genelindeki 79 park ve yeşil alanların tamamında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak tünel üstü mevkiinde ot biçme, temizlik ve peyzaj düzenlemesinde bulundu.