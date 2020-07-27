Hyundai KONA’ya yeni bir donanım seviyesi daha: Smart.

Hyundai Assan, B-SUV segmentindeki temsilcisi KONA için yeni bir donanım seviyesi daha geliştirdi. Temmuz ayının ikinci yarısında satışa sunulan “SMART” adlı donanım seviyesi, şehir içi ve uzun yolculuklarda kullanıcısına üst düzey konfor vaad eden birçok özellik sunuyor.

MÜŞTERİNİN ÇEKİM MERKEZİ

Satışa çıktığı ilk günden bu yana gerek tasarımı gerekse güçlü motor seçenekleri ile segmentinin fark yaratan SUV’si haline gelen KONA, yeni SMART donanım paketi ile özellikle fiyat-performans odaklı müşterilerin çekim merkezi haline gelecek. Yeni donanım seviyesi SMART ile tazelenen KONA’nın 18 inç alüminyum alaşımlı jantları, elektrikli açılabilir cam tavanı ve 7 inç Multimedya Eğlence & Sesli Kontrol Sistemi (Bluetooth) ilk göze çarpan özellikleri olarak öne çıkıyor. Hyundai KONA SMART’da sunulan arka park sensörü, arka görüş kamerası ve arka kol dayama gibi özellikler de giriş seviyesine eklenen donanımlar olarak sıralanıyor.

TURBOŞARJ PERFORMANSI

Hyundai KONA SMART, şimdilik sadece 1.6 lt dizel motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabiliyor. Hyundai’nin yeni geliştirilen Smartstream 1.6 litre dizel motoru, sürtünme oranındaki önemli bir düşüş ile oldukça verimli bir turboşarj performansı da sunuyor. Genel olarak, motorun yapısı hafif malzemeler uygulanarak optimize ediliyor. Bu da önemli bir ağırlık azalması ve daha düşük motor gürültüsü anlamına geliyor. Rakiplerine göre daha sessiz ve daha düşük titreşim seviyesine sahip KONA, böylelikle bir dizel motordan daha çok benzinli modelleri anımsatıyor.