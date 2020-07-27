Avon, Gölcük’te şube açtı

25 yıldır Avon Temsilciliği yapan Zafer Bülbül, yıllardır hayalini kurduğu Avon Şubesini geçtiğimiz gün Merkez Mahallesi 39. Sokak No 8/A Gölcük adresinde Kocaeli’nin ilk Avon Şubesi olan Ada Kozmetik’i açmanın mutluluğunu yaşadı. Açılış törenine Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Ateş Müdürlüğü Avon Kozmetik A. Ş. Bölge Sorumlusu Tuğba Gürdal ve Ateş Müdürlüğü Avon Kozmetik A.Ş. Satış Müdürü Reyhan Durucan ve İşletme sahibi Zafer Bülbül’ün eş dost ve akrabaları katılım sağladı. Açılışta davetlilere lokma dağıtıldı.

HAYIRLI OLSUN

Açılış töreni öncesi kısa bir açıklama yapan Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, “ Öncelikle bu güzel müesseseyi açan Zafer Bülbül kardeşimize hayırlı olsun demek istiyorum. Allah gönlüne göre versin. Başarılar diliyorum. Ticareti başarılı olsun inşallah. Bu zor dönemde iş yeri açmak çok büyük bir cesaret istiyor. Bu cesareti görüp “Bende ticaret yapacağım, bende halkımıza hizmet edeceğim” felsefesinden hareket eden dostlarımıza bereket diliyorum. Bir ışık kentin en önemli unsurlarından bir tanesi. Işık demek huzur demek, mutluluk demek. Bu cesaretinden dolayı bir kez daha Zafer Hanımı tebrik ediyorum. Yeni açılan iş yerlerinin hayırlı uğurlu olmalarını temenni ediyorum” dedikten sonra açılış kurdelesini kesti.

“ÇOK MUTLUYUM”

Açılış töreninden sonra duygularını dile getiren Avon Kozmetik Gölcük Şubesi’nin sahibi Zafer Bülbül yaptığı açıklamada, “ 25 yıldır Avon temsilciği yapıyorum. Bu mesleği çok severek aşkla yapıyorum. Bir hayalim vardı ileride böyle kendime ait bir kozmetik dükkanım olmasını çok istiyordum. Hayalime kavuştum. Bugün işletmemim açılışını gerçekleştirdik. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Böyle zor bir dönemde bunu başardığım işçin çok mutluyum” dedi.