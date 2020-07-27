Türk mobilyaları fuarda tanıtılıyor

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ticarette dijitalleşmenin öneminin ortaya çıktığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu adımlar en hızlı şekilde atılırken, sanal heyet ve fuarlar hayata geçirildi. Bu kapsamda bakanlık desteğiyle 1-4 Haziran'da Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda gerçekleştirilen 31 firmanın katıldığı Shoedex 2020 Sanal Fuarı 2 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi. Sektöründe dünyada ilk olan ve 22-26 Haziran'da 61 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Agrivirtual Fuarı ise 50 bine yakın ziyaretçiye kapılarını araladı.